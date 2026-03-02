الإثنين 2026-03-02 01:36 ص

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم

الإثنين، 02-03-2026 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولهم، مؤكدين حقهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير جميع الإمكانات لحماية أمنهم واستقرارهم.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزراء أكدوا على وحدة موقفهم في مواجهة أي تهديدات، وضمان سلامة مواطنيهم وحماية مصالح دولهم.

 
 


