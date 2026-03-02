وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزراء أكدوا على وحدة موقفهم في مواجهة أي تهديدات، وضمان سلامة مواطنيهم وحماية مصالح دولهم.
