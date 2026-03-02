وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم

الوكيل الإخباري- دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولهم، مؤكدين حقهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير جميع الإمكانات لحماية أمنهم واستقرارهم.

