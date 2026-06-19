وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي سيلتقي في اجتماع رباعي الأحد مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.
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