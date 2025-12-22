الإثنين 2025-12-22 03:32 م

وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يزوران سوريا الاثنين

يزور وفد تركي رفيع المستوى، الاثنين، يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، العاصمة السورية دمشق في زيارة عمل رسمية. وسيبحث الوفد العلاقات بين الب
ارشيفية
الإثنين، 22-12-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري-


وسيبحث الوفد العلاقات بين البلدين والاتفاق بين السلطات في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب ما أعلنت أنقرة.

وأوضحت الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر سيجريان خلال الزيارة التي يتخللها لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث جملة من الملفات الاستراتيجية.

وتأتي زيارة الوفد التركي إلى دمشق في إطار تقييم شامل لمسار العلاقات التركية السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

كما سيبحث الجانبان "التقدّم في تنفيذ اتفاق 10 آذار" بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد، والذي "يمسّ عن قرب أولويات الأمن القومي لتركيا"، وفق الوزارة.

وكان فيدان حذّر "قسد" الأسبوع الماضي من أي إرجاء جديد للاندماج في الجيش السوري، معتبرا أنّ ذلك "يهدّد الوحدة الوطنية" للبلاد، ومنبهاً إلى أنّ شركاء الاتفاق "ينفد صبرهم".
 
 


