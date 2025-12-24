وزيرا الخارجية والدفاع السوريان يلتقيان الرئيس الروسي

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، بما يعزز قدرات الجيش السوري الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، ولا سيما في مجالات تحديث العتاد العسكري، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وعلى الصعيد السياسي، ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دمشق وموسكو في المحافل الدولية.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد جرى بحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يشمل دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في سوريا، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل الشراكات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السوري ويساهم في تحسين الظروف المعيشية.
وأكد بوتين خلال اللقاء دعم روسيا الثابت لسوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، ورفض أي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو المساس بقرارها الوطني المستقل.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تكشف عن خسائر فادحة لقناة السويس .. كم بلغت ؟
-
"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم .. وتثير قلقًا كبيرًا
-
النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل
-
ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة
-
الجيش اللبناني ينفي مزاعم إسرائيلية حول ولاء بعض عناصره
-
الكويت.. حبس محامٍ 3 سنوات لنشره أخبارا كاذبة بشأن المسحوبة جنسيتهم
-
وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
-
مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة دعم الاتحاد الإفريقي في الصومال