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وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري- ناقش وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف مع نظيره الإيراني عزيز ناصر زاده تعزيز التعاون في المجال العسكري، وفقا لما صرح به سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو كاظم جلالي.

وأفاد السفير لوكالة "إرنا" الإيرانية، في بيان نشره الحساب الرسمي للسفارة على "تلغرام"، أن "موضوع هذا الاجتماع كان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية".

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وأوضح الدبلوماسي أن اجتماع الوزيرين جرى يوم الاثنين خلال زيارة مسؤول الدفاع الإيراني إلى موسكو.


وجاء هذا الاجتماع في أعقاب استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين للمستشار الأعلى للقائد الإيراني علي لاريجاني، حيث قدم المبعوث الإيراني - بتكليف من قيادته - تقييما للوضع المتأزم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.


من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن لاريجاني أجرى خلال زيارته لموسكو اجتماعا مع بوتين ناقشا خلاله الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تناول العمليات العالمية ومجموعة واسعة من القضايا الراهنة، بما فيها العلاقات الثنائية.

 

RT

 
 
gnews

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