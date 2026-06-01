الإثنين 2026-06-01 08:10 م

وزيرة ألمانية ونظيرها النرويجي يلغيان زيارة تضامن لبيروت

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الإثنين، 01-06-2026 07:21 م

الوكيل الإخباري-   عادت وزيرة ألمانية ونظيرها النرويجي كانا على وشك الوصول إلى لبنان للتضامن مع سكانه في ظل الحرب الإسرائيلية، أدراجهما الاثنين، إثر تهديد إسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق مصادر رسمية.

اضافة اعلان


وكانت طائرة وزيرة التنمية الألمانية ريم العَبلي-رادوفان ونظيرها النرويجي أوسموند أوكروست تقترب من بيروت، قبل أن تعود أدراجها "لأسباب عسكرية... بسبب الوضع الذي يتدهور بسرعة"، كما أفادت متحدثة باسم الوزارة الألمانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

أخبار محلية الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

أخبار محلية الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

أخبار الشركات جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي وزيرة ألمانية ونظيرها النرويجي يلغيان زيارة تضامن لبيروت

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي تضرر مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان جراء ضربة إسرائيلية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران: إذا شنت إسرائيل هجمات على بيروت فإننا نحذر سكان شمال إسرائيل بضرورة المغادرة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 