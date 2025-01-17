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وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي المستقبلية تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

المرشحة لمنصب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم
المرشحة لمنصب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم
الجمعة، 17-01-2025 10:35 م

الوكيل الإخباري-   زعمت المرشحة لمنصب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم أن روسيا تتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية مشيرة إلى أن وقف التدخلات المزعومة سيكون أولوية في ظل أي إدارة أمريكية.

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 وقالت نويم أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع للنظر في ترشيحها: "لقد رأينا ذلك في الانتخابات.. وكذلك تأثير روسيا.. نحن نعمل على التأكد من عدم قدرتهم على فعل ذلك في المستقبل، وسيكون ذلك أولوية في ظل أي إدارة أمريكية".

 
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