وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي المستقبلية تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري- زعمت المرشحة لمنصب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم أن روسيا تتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية مشيرة إلى أن وقف التدخلات المزعومة سيكون أولوية في ظل أي إدارة أمريكية.

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