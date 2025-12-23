الثلاثاء 2025-12-23 08:30 ص

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: على مادورو "الرحيل"

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم
الثلاثاء، 23-12-2025 07:36 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الاثنين، إن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الرحيل"، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن واشنطن تسعى إلى تغيير القيادة في كراكاس.اضافة اعلان


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر فرض حصار على سفن نفط خاضعة للعقوبات تبحر من فنزويلا وإليها، وقد صادرت القوات الأميركية سفينتين وطاردت ثالثة حتى الآن.

وفي إشارة إلى تلك الخطوات، قالت نويم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن "الأمر لا يقتصر على اعتراض هذه السفن، بل إننا نبعث أيضا برسالة إلى العالم مفادها أن النشاط غير القانوني الذي يشارك فيه مادورو لا يمكن أن يستمر، وعليه الرحيل".

وكثّفت واشنطن هذا العام ضغوطها على مادورو بوسائل أخرى، متهمة إياه بقيادة ما يُعرف بـ"كارتيل الشمس"، الذي صنفته "منظمة إرهابية لتهريب المخدرات"، كما عرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

ترامب يهاجم بايدن

عربي ودولي ترامب يهاجم بايدن مجددا

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم

عربي ودولي وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: على مادورو "الرحيل"

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

تعبيرية

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة