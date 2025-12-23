وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: على مادورو "الرحيل"

07:36 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الاثنين، إن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الرحيل"، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن واشنطن تسعى إلى تغيير القيادة في كراكاس. اضافة اعلان





وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر فرض حصار على سفن نفط خاضعة للعقوبات تبحر من فنزويلا وإليها، وقد صادرت القوات الأميركية سفينتين وطاردت ثالثة حتى الآن.



وفي إشارة إلى تلك الخطوات، قالت نويم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن "الأمر لا يقتصر على اعتراض هذه السفن، بل إننا نبعث أيضا برسالة إلى العالم مفادها أن النشاط غير القانوني الذي يشارك فيه مادورو لا يمكن أن يستمر، وعليه الرحيل".



وكثّفت واشنطن هذا العام ضغوطها على مادورو بوسائل أخرى، متهمة إياه بقيادة ما يُعرف بـ"كارتيل الشمس"، الذي صنفته "منظمة إرهابية لتهريب المخدرات"، كما عرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.

