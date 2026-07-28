وزيرة الخارجية اليمنية: مستعدون لأي تصعيد مع الحوثيين

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الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية اليمنية المعيّنة حديثًا، أفراح الزوبة، الاثنين، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين، عقب شنّهم هجمات على السعودية. اضافة اعلان





وتتزايد المخاوف من أن تؤدي عودة الأعمال العدائية للحوثيين إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية بشكل أكبر.



وقالت الزوبة، خلال إيجاز صحافي: "في نهاية المطاف، نحن مستعدون لأي تصعيد".



وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الحوثيين شنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في السعودية.



وأوضحت الزوبة أن الحكومة اليمنية تشعر بقلق متزايد من أن يقدم الحوثيون على تكرار ما قامت به إيران في مضيق هرمز بهدف السيطرة على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي يؤدي إلى البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.



وقالت إن "الحوثيين يريدون استنساخ التجربة الإيرانية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أنهم "يتحركون بتوافق تام" مع التصعيد الإيراني في المنطقة.



ويُعدّ مضيق باب المندب شريانًا حيويًا لنقل كميات كبيرة من النفط السعودي إلى الأسواق الدولية، في ظل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب.



وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي فرض حظر بحري على السعودية، وتبنّوا هجمات استهدفت ناقلات نفط سعودية ومنشآت نفطية داخل المملكة.



وأضافت الزوبة: "إنهم يعتقدون أنهم سيسيطرون على البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن يشهد توترًا متصاعدًا، في ظل استمرار المناوشات اليومية بين الحوثيين والقوات الحكومية في مناطق عدة من البلاد.





