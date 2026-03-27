وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: حرب الشرق الأوسط "ليست حربنا"

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران، الجمعة، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط "ليست حربنا"، مؤكدة أن "موقف فرنسا دفاعي بحت".



وفي تصريحات أدلت بها لقناتي "أوروبا 1" و"سي نيوز"، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أوضحت فوتران أن استراتيجية فرنسا في الشرق الأوسط تقوم على نهج دبلوماسي لتجنب أي تصعيد في المنطقة.



وقالت الوزيرة: "أكرر، الهدف هو حقًا تسهيل المسار الدبلوماسي".





اضافة اعلان