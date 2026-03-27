الجمعة 2026-03-27 07:35 م

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: حرب الشرق الأوسط "ليست حربنا"

الجمعة، 27-03-2026 06:51 م

الوكيل الإخباري-  قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران، الجمعة، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط "ليست حربنا"، مؤكدة أن "موقف فرنسا دفاعي بحت".

وفي تصريحات أدلت بها لقناتي "أوروبا 1" و"سي نيوز"، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أوضحت فوتران أن استراتيجية فرنسا في الشرق الأوسط تقوم على نهج دبلوماسي لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وقالت الوزيرة: "أكرر، الهدف هو حقًا تسهيل المسار الدبلوماسي".

وفي إشارة إلى إغلاق مضيق هرمز، قالت فوتران: "الهدف هو حقًا هذا النهج الدبلوماسي، فهو الوحيد الكفيل بضمان العودة إلى السلام. إن العديد من الدول تشعر بالقلق، ومن الضروري للغاية أن نجد حلًا".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إيران إلى "الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات" تهدف إلى "خفض التصعيد" في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، وذلك عقب محادثة أجراها مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس: "دعوتُ إيران إلى الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات، من أجل فتح مسار لخفض التصعيد وتوفير إطار عمل لتلبية تطلعات المجتمع الدولي بشأن برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، فضلًا عن أنشطتها لزعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "أكدت مجددًا للرئيس الإيراني ضرورة الحفاظ على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة، واستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز".

وتابع: "أكدت مجددًا للرئيس الإيراني ضرورة وضع حد للهجمات على دول المنطقة".

سكاي نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة