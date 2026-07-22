وزيرة خارجية أستراليا تبلغ نظيرها الصيني قلقها من تجربة بكين الصاروخية

وأدلت وونغ بهذا الموقف غداة شجبها "التصرّف الخطير" لبكين في تعليقها على اشتباك بين بحارة فلبينيين وصينيين عند شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
-
أخبار متعلقة
-
إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب
-
روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا
-
لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا
-
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا
-
روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران
-
واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية طويلة الأمد على شركائها الرئيسيين
-
دمار واسع جراء أمطار غزيرة في الهند و26 قتيلا في أسام وحدها
-
سلطات تشيلي: مقتل 13 وفقدان 7 بعد أمطار غزيرة