وزيرة خارجية أستراليا تبلغ نظيرها الصيني قلقها من تجربة بكين الصاروخية

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الأربعاء إنها أعربت خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني في مانيلا عن القلق في شأن إجراء بكين في جنوب المحيط الهادئ تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي، ووصفت عملية الإطلاق بأنها "مزعزعة للاستقرار".

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