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وزيرة خارجية أستراليا تبلغ نظيرها الصيني قلقها من تجربة بكين الصاروخية

علم أستراليا
أستراليا
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الأربعاء إنها أعربت خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني في مانيلا عن القلق في شأن إجراء بكين في جنوب المحيط الهادئ تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي، ووصفت عملية الإطلاق بأنها "مزعزعة للاستقرار".

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وأدلت وونغ بهذا الموقف غداة شجبها "التصرّف الخطير" لبكين في تعليقها على اشتباك بين بحارة فلبينيين وصينيين عند شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

 
 


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