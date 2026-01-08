وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

وأضاف رايت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس يوم الخميس: "بإمكاننا زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة كبيرة - على سبيل المثال، من 800 ألف برميل يوميًا إلى أكثر من مليون برميل".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتطوير استثمار حقول النفط الفنزويلية سيتطلب توظيف استثمارات ضخمة.
ووفقًا للوزير رايت، سيكون تدفق رؤوس الأموال الكبيرة العامل الرئيسي في الانتقال إلى التطوير الكامل لحقول النفط الكبيرة في فنزويلا.
في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة.
من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.
وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة للدولة مؤقتًا. وفي يوم الاثنين، تولّت رودريغيز رسميًا منصب الرئيسة بالوكالة لفنزويلا وأدّت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته ومنع تصعيد الموقف.
كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كذلك انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
