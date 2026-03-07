السبت 2026-03-07 04:32 ص

وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب

السبت، 07-03-2026 03:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذه الليلة، عن عملية قصف قريبة ضد إيران، من المتوقع أن تكون الأقوى منذ بدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد هذه الدولة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية: "ستكون هذه الليلة بداية أكبر حملة قصف لنا (ضد إيران)، والتي ستلحق أقصى قدر من الضرر بمنصات إطلاق الصواريخ ومصانع الصواريخ الإيرانية".

وأبدى المذيع لاري كودلو، الذي أجرى مقابلة مع بيسنت، اهتماما كبيرا بكلمات الوزير، وقال إنه تصريح مثير للاهتمام للغاية.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح وكذلك القيادة العسكرية العليا للبلاد، مرات كثيرة بأن أقوى الضربات على إيران لم تأت بعد.


في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأودى بحياة عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.


وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في العديد من دول الشرق الأوسط.

 
 


