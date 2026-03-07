وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية: "ستكون هذه الليلة بداية أكبر حملة قصف لنا (ضد إيران)، والتي ستلحق أقصى قدر من الضرر بمنصات إطلاق الصواريخ ومصانع الصواريخ الإيرانية".
وأبدى المذيع لاري كودلو، الذي أجرى مقابلة مع بيسنت، اهتماما كبيرا بكلمات الوزير، وقال إنه تصريح مثير للاهتمام للغاية.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح وكذلك القيادة العسكرية العليا للبلاد، مرات كثيرة بأن أقوى الضربات على إيران لم تأت بعد.
في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأودى بحياة عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في العديد من دول الشرق الأوسط.
-
أخبار متعلقة
-
إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله
-
البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران
-
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
-
مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات
-
إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران
-
صاروخ إيراني يحمل رأسا متشظيا يستهدف إسرائيل
-
إعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل
-
الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية