وزير أميركي: رفع العقوبات عن النفط الإيراني سيتيح وصوله للموانئ خلال أيام

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الجمعة، إنّ رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق على متن الناقلات سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا في غضون 3 أو 4 أيام.





وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع قريبا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق على متن ناقلات في البحر في وقت تسعى فيه واشنطن إلى كبح ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز.



وقال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "في غضون أيام، في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط إلى الموانئ".



وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لكبح ارتفاع تكاليف الطاقة في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط.





