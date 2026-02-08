وزير إسرائيلي: الاتفاق مع طهران "لا قيمة له" والحل في تغيير النظام

وفي مقابلة أجراها مع موقع "Ynet" اليوم الأحد، قال كوهين: "حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، إذا تبلور تهديد ضد إسرائيل وطلب منا التدخل، فإننا سنتصرف بلا تردد".
وأضاف أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن تعمل وفقا لمصالحها الأمنية العليا أولا وأخيرا.
وقال كوهين: "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول الإسلامية المحيطة بإيران.
إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن تتصرف وفقا لمصالحها الأمنية. الاتفاق مع النظام الحالي لا قيمة له – فقط تغيير النظام في إيران".
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات الإقليمية المستمرة والحشد الأمريكي العسكري في المنطقة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: مصر تتحرك في إفريقيا ضدنا
-
نائب إيراني يكشف تفاصيل رسالة صادمة من ترامب
-
عراقجي: الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة لا يخيفنا
-
بن غفير "يغازل" نتنياهو: قادر على إقناع ترامب بموقفنا من إيران
-
إيران: ليس لأي جهة الحق في أن تملي علينا ماذا نريد
-
سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به
-
تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة
-
8 قتلى بانفجار شمالي الصين