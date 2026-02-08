الأحد 2026-02-08 02:47 م

وزير إسرائيلي: الاتفاق مع طهران "لا قيمة له" والحل في تغيير النظام

الأحد، 08-02-2026 12:39 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل تحتفظ بسيادتها وحريتها في التحرك عسكريا ضد طهران لحماية أمنها، مشددا على أن أي اتفاق لن يمنع إسرائيل من التصرف بحال وجود تهديد.اضافة اعلان


وفي مقابلة أجراها مع موقع "Ynet" اليوم الأحد، قال كوهين: "حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، إذا تبلور تهديد ضد إسرائيل وطلب منا التدخل، فإننا سنتصرف بلا تردد".

وأضاف أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن تعمل وفقا لمصالحها الأمنية العليا أولا وأخيرا.

 وقال كوهين: "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول الإسلامية المحيطة بإيران.

إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن تتصرف وفقا لمصالحها الأمنية. الاتفاق مع النظام الحالي لا قيمة له – فقط تغيير النظام في إيران".

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات الإقليمية المستمرة والحشد الأمريكي العسكري في المنطقة. 

روسيا اليوم 
 
 


