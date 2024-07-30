وزير إسرائيلي يطالب بطرد تركيا من الناتو

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن كاتس أصدر تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف الناتو في ضوء تهديدات أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، داعيًا إلى إدانة تركيا، ومطالبًا بطردها من الحلف.
ووصف كاتس تصريحات الرئيس التركي بأنها بمثابة هجوم على إسرائيل، وأن الرئيس يسير على خطى صدام حسين. وقال في بيان: "عليه أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".
وأضاف: "أصبحت تركيا عضوًا في محور الشر الإيراني، إلى جانب حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن".
وكان أردوغان قد قال أول أمس الأحد، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزا، "كما دخلنا (الإقليم الأذري) قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع إسرائيل، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".