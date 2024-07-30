 
الثلاثاء 2024-07-30 10:34 ص
 
 

وزير إسرائيلي يطالب بطرد تركيا من الناتو

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
الثلاثاء، 30-07-2024 10:18 ص

 

 الوكيل الإخباري- حثَّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حلف الشمال الأطلسي (الناتو) على طرد تركيا -أمس الاثنين- بعد أن هدد رئيسها رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تدخل إسرائيل كما دخلت ليبيا وناغورني قره باغ (أذربيجان).


وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن كاتس أصدر تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف الناتو في ضوء تهديدات أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، داعيًا إلى إدانة تركيا، ومطالبًا بطردها من الحلف.


ووصف كاتس تصريحات الرئيس التركي بأنها بمثابة هجوم على إسرائيل، وأن الرئيس يسير على خطى صدام حسين. وقال في بيان: "عليه أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".


وأضاف: "أصبحت تركيا عضوًا في محور الشر الإيراني، إلى جانب حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن".
وكان أردوغان قد قال أول أمس الأحد، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزا، "كما دخلنا (الإقليم الأذري) قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع إسرائيل، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

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