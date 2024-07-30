وزير إسرائيلي يطالب بطرد تركيا من الناتو

الوكيل الإخباري- حثَّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حلف الشمال الأطلسي (الناتو) على طرد تركيا -أمس الاثنين- بعد أن هدد رئيسها رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تدخل إسرائيل كما دخلت ليبيا وناغورني قره باغ (أذربيجان).



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن كاتس أصدر تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف الناتو في ضوء تهديدات أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، داعيًا إلى إدانة تركيا، ومطالبًا بطردها من الحلف.



ووصف كاتس تصريحات الرئيس التركي بأنها بمثابة هجوم على إسرائيل، وأن الرئيس يسير على خطى صدام حسين. وقال في بيان: "عليه أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".