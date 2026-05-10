وزير الإعلام السوري الجديد يتسلم مهامه

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الإعلام السوري خالد زعرور عن شكره للوزير السابق حمزة المصطفى في إطلاق مسار الإعلام السوري بعد تحرير سوريا من نظام الأسد، مؤكدا السعي للبناء على منجزات المرحلة الماضية.





شهدت وزارة الإعلام السورية اليوم الأحد مراسم تسليم واستلام المهام الوزارية بين وزير الإعلام السابق حمزة المصطفى ووزير الإعلام المعين حديثا خالد زعرور.



وأعرب زعرور خلال اللقاء عن شكره للمصطفى على جهوده الواضحة في إطلاق مسار الإعلام السوري بعد التحرير مؤكدا السعي للبناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.



بدوره، عبر المصطفى عن خالص تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

ويوم أمس، أصدر الرئيس السوي أحمد الشرع المرسوم رقم (100) لعام 2026 القاضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام.





