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وزير الإعلام السوري: الدولة تعمل على إعادة الاستقرار إلى السويداء

السويداء
السويداء
 
الإثنين، 21-07-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإعلام السوري أن الاشتباكات المسلحة توقفت في المناطق المركزية من محافظة السويداء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تثبيت الاستقرار في المحافظة بهدف إنجاح المسار السياسي.اضافة اعلان


وأوضح أن الدولة تعهدت منذ البداية بأن تكون الحامية لجميع المواطنين السوريين، وتبذل جهوداً مكثفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء، لافتاً إلى أن التدخلات الخارجية، وعلى رأسها التدخل الإسرائيلي، ساهمت في تأزيم الوضع ومحاولة قلب الوقائع على الأرض.

وأشار الوزير إلى أن الدولة أبدت تجاوباً مع مطالب الشيخ الهجري ووافقت على عدد منها، إلا أنه تراجع عن الاتفاق لاحقاً تحت تأثير قوى خارجية.

وكالات
 
 
gnews

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