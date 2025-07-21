وزير الإعلام السوري: الدولة تعمل على إعادة الاستقرار إلى السويداء

وأوضح أن الدولة تعهدت منذ البداية بأن تكون الحامية لجميع المواطنين السوريين، وتبذل جهوداً مكثفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء، لافتاً إلى أن التدخلات الخارجية، وعلى رأسها التدخل الإسرائيلي، ساهمت في تأزيم الوضع ومحاولة قلب الوقائع على الأرض.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أبدت تجاوباً مع مطالب الشيخ الهجري ووافقت على عدد منها، إلا أنه تراجع عن الاتفاق لاحقاً تحت تأثير قوى خارجية.
وكالات
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