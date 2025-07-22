الثلاثاء 2025-07-22 01:17 م
 

وزير الإعلام السوري: السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من سوريا

وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:04 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أنّ الدولة تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء بعد توقف الاشتباكات، مشيراً إلى أن القوات الأمنيّة نفّذت عملية إعادة انتشار لفض النزاع بين المكونات المحلية في المحافظة.اضافة اعلان


وقال المصطفى إن الأزمة في السويداء بدأت بصراع بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات العشائر، لافتاً إلى أن التدخل الإسرائيلي حاول قلب الموازين عبر دعم جماعات استقوت بالخارج، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك محاولات لفرض شروط عبر الاستقواء بالعامل الخارجي، ما أربك الأوضاع وأدى لتصعيد خارج نطاق المحافظة.

وأضاف الوزير المصطفى: أن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء بتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، مؤكداً أنها تعهدت بحماية جميع المواطنين من خلال انتشار القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، ما أسهم بتهدئة الاشتباكات بشكل كبير، مع استثناء بعض المناطق البعيدة عن مركز المدينة.

وأشار وزير الإعلام إلى بدء دخول المساعدات الإنسانية رغم محاولات عرقلة بعض المجموعات الخارجة عن القانون، لافتاً إلى أن قافلة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي أُرسلت إلى السويداء واجهت استفزازات من قبل بعض الأطراف أمس.

وبين وزير الإعلام أن عمليات إصلاح الكهرباء والاتصالات في السويداء بدأت، وهذه الخطوات تعزز الاستقرار وتفتح الباب للحلول السياسية.

وحذر الوزير المصطفى من محاولات إنشاء كانتونات طائفية في السويداء، مؤكداً أن هذه النزعات ليست جديدة، لكن الشعب السوري تجاوزها تاريخياً، موضحاً أن بعض الجماعات في السويداء رفضت الحلول السياسية.

وأكد وزير الإعلام أن الدولة لم تغلق باب الحلول السياسية طوال 6 أشهر، وقد تعاطت بإيجابية مع جميع المبادرات، بما فيها مطالب الشيخ الهجري المتعلقة بالضابطة العدلية، لافتاً إلى أن بعض الأطراف تنصلت من الاتفاقات، ما كشف نوايا مبيتة للاستعانة بالخارج.
 
 
gnews

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