وزير الإعلام السوري: قرابة 300 ألف حساب فاعل تعمل على نشر محتوى مضلل

وأضاف الوزير عبر منصة "إكس" أن المحتوى المضلل الذي ينشر يأخذ أشكالا مختلفة، حيث يظهر في بعض أشكاله مؤيدا للدولة ولكنه يهتم بنشر خطاب تقسيمي.
ولفت الوزير إلى أن سوريا ما زالت تحت العقوبات الأميركية فيما يخص العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي، ولا يزال التقدم بطيئا لجهة رفعها رغم الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب.
وأشار إلى أن استمرارية العقوبات تعيق التواصل المباشر مع هذه المنصات خاصة فيما يتعلق بمكافحة حملات التضليل والشائعات.
"نبذل في وزارة الإعلام جهودا مضاعفة لوقف توليد الحسابات الجديدة، وقد بلغت في الأيام الأخيرة مستويات كبيرة (10 آلاف حساب يوميا) ونعول على وعي الجمهور حتى تتوفر ظروف مناسبة" وفق الوزير.
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