وزير الإعلام اللبناني: لن نكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا

وقال الوزير مرقص، خلال مؤتمر صحفي، إن موقف الدولة ثابت بأن لبنان لن يكون منطلقا لأي عمليات عسكرية تستهدف سوريا في إطار الالتزام بسياسة الدولة وتوجهاتها الإقليمية.
وصرح مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني اطلع على عرض قدمته قيادة الجيش بشأن خطة جمع السلاح، وأثنى على الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية في هذا الإطار.
وأشار مرقص إلى أن قيادة الجيش اللبناني ستقوم بإعداد خطة لسحب السلاح من شمال نهر الليطاني، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال شهر فبراير المقبل.
