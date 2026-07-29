الأربعاء 2026-07-29 04:20 م

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأربعاء إن الحوثيين في اليمن يعملون بالتعاون مع إيران على فرض رسوم عبور على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

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وشدد الوزير على أن هذه الخطوة ستشكل "تصعيدا خطيرا يهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم إلى مصدر تمويل دائم للأنشطة العسكرية والإرهابية للميلشيا".

 
 


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