وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر

وشدد الوزير على أن هذه الخطوة ستشكل "تصعيدا خطيرا يهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم إلى مصدر تمويل دائم للأنشطة العسكرية والإرهابية للميلشيا".
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