وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأربعاء إن الحوثيين في اليمن يعملون بالتعاون مع إيران على فرض رسوم عبور على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

اضافة اعلان