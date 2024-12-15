وزير الإعلام اليمني: لن نبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية

وأكد أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم ليست فقط على الأرض، بل هي معركة على الهوية والكرامة الوطنية، فاليمن سيظل في قلب المنطقة العربية، ولن تستطيع أي قوة في الكون تغيير هذا الواقع، وكلما حاول الحوثي فرض أجندته، ازدادت صلابة الشعب اليمني وإصراره على استعادة دولته وعاصمته، وبناء غد أفضل يستحقونه، حسب تعبيره.
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