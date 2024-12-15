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وزير الإعلام اليمني: لن نبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية

اليمن
اليمن
الأحد، 15-12-2024 02:14 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن اليمن لن تبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن العلم الوطني سيرفرف فوق كل شبر من الأراضي اليمنية.

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وأضاف الإرياني في تصريحات أوردتها قناة اليمن الفضائية السبت، أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها بالتهديدات أو القمع أو الحديد والنار، كما أن الهوية الوطنية والعربية الراسخة ستظل عصية على التفكيك، فالشعب اليمني، بمختلف مكوناته، سيتوحد حول قيمه الوطنية ليلملم جراحاته ويعيد بناء بلاده التي مزقتها الحرب والانقلاب، حسب قوله.

وأكد أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم ليست فقط على الأرض، بل هي معركة على الهوية والكرامة الوطنية، فاليمن سيظل في قلب المنطقة العربية، ولن تستطيع أي قوة في الكون تغيير هذا الواقع، وكلما حاول الحوثي فرض أجندته، ازدادت صلابة الشعب اليمني وإصراره على استعادة دولته وعاصمته، وبناء غد أفضل يستحقونه، حسب تعبيره.

 
gnews

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