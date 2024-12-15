وزير الإعلام اليمني: لن نبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية

الوكيل الإخباري- قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن اليمن لن تبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن العلم الوطني سيرفرف فوق كل شبر من الأراضي اليمنية.

اضافة اعلان