وزير الاتصالات السوري يكشف عن اتصال بينه وبين الجولاني: الاتصالات تعمل بشكل طبيعي

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصالات السوري، المهندس إياد الخطيب، اليوم الأحد، إن الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في سوريا والإنترنت عاد إلى حماة . اضافة اعلان





وأضاف الوزير أن شبكة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، مؤكداً أن العمل مستمر بتكليف من رئيس الحكومة.



وتابع: "تلقيت اتصالا من الجولاني بشأن سير العمل"، وسنعود لمواقع عملنا خلال يومين.