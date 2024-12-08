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وزير الاتصالات السوري يكشف عن اتصال بينه وبين الجولاني: الاتصالات تعمل بشكل طبيعي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصالات السوري، المهندس إياد الخطيب، اليوم الأحد، إن الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في سوريا والإنترنت عاد إلى حماة .اضافة اعلان


وأضاف الوزير أن شبكة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، مؤكداً أن العمل مستمر بتكليف من رئيس الحكومة.

وتابع: "تلقيت اتصالا من الجولاني بشأن سير العمل"، وسنعود لمواقع عملنا خلال يومين.
 
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