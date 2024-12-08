وزير الاتصالات السوري يكشف عن اتصال بينه وبين الجولاني: الاتصالات تعمل بشكل طبيعي

وأضاف الوزير أن شبكة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، مؤكداً أن العمل مستمر بتكليف من رئيس الحكومة.
وتابع: "تلقيت اتصالا من الجولاني بشأن سير العمل"، وسنعود لمواقع عملنا خلال يومين.
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