وزير الاقتصاد اللبناني: إسرائيل دمرت الأراضي الزراعية بالجنوب

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام للجزيرة ان إسرائيل دمرت الأراضي الزراعية في الجنوب حرقا وتسميما بقنابل الفسفور.

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