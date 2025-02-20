وزير التجارة الأمريكي: ترامب يريد إلغاء خدمة الضرائب

الوكيل الإخباري- قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن للرئيس دونالد ترامب هدفا بسيطا جدا وهو إلغاء مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).



وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أعلن دونالد ترامب عن مصلحة الإيرادات الخارجية، وهدفه بسيط: إلغاء مصلحة الضرائب الداخلية وترك جميع الغرباء يدفعون".



وأوضح أن الإدارة تعتزم استخدام مزيج من التعريفات الجمركية وعمليات التطهير الخاصة التي حددها إيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية التي يترأسها لمكافحة الهدر والاحتيال من أجل خفض الإنفاق ومحاولة القضاء على مصلحة الضرائب.

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وشرح لوتنيك تفاصيل اتفاقه مع ماسك، قائلا: "إيلون سيقوم بخفض تريليون دولار من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام. فكر في الأمر، لدينا ما يقرب من 4 تريليون دولار من الاستحقاقات، ولم يسبق لأحد أن نظر فيها من قبل".



وأضاف: "أنت تعلم أن الضمان الاجتماعي غير صحيح. أنت تعلم أن ميديكيد وميديكير غير صحيحين. لذلك، سيقوم بخفض تريليون دولار، ثم سنتخلص من كل هذه الحيل الضريبية التي تضر بأمريكا، وسنقوم بجمع تريليون دولار من العائدات".



وأضاف: "هذا هو هدفنا. موازنة ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية فترة دونالد ترامب. وأنا متحمس جدا لهذا الأمر، لأننا سنجعل أمريكا أعظم دولة على وجه الأرض بفارق شاسع".



ووقع ترامب مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، المزيد من الأوامر التنفيذية، بما في ذلك أمر بإنهاء أي فوائد ممولة من دافعي الضرائب الفيدراليين تذهب إلى المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة أو تحفزهم.