الإثنين 2025-04-14 01:05 ص
 

وزير التجارة الأمريكي يكشف عن اتصالات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة

وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك
وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك
 
الإثنين، 14-04-2025 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك عن اتصالات عبر وسطاء بين الولايات المتحدة والصين بشأن مسائل التجارة.

اضافة اعلان

 

وقال لاتنيك في حديث لقناة "أي بي سي"، يوم الأحد، تعليقا على موضوع العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، إن الولايات المتحدة "قامت بخطوات لينة عبر الوسطاء".

 

وأعرب عن قناعته بأن واشنطن وبكين ستتمكنان من إيجاد حل للخلافات المتبقية بشأن التجارة. وقال: "أنا، مثل الرئيس دونالد ترامب، على قناعة بأن كل شيء سيحل بشكل إيجابي ومدروس وفعال بالنسبة للولايات المتحدة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما تجارية مرتفعة على الواردات من الصين منذ شهر مارس الماضي. وردت بكين بفرض الرسوم على السلع الأمريكية أيضا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين هجوم للمستوطنين بمسافر يطا

ارشيفية

فلسطين قرارات إخلاء بمخيم نور شمس

وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك

عربي ودولي وزير التجارة الأمريكي يكشف عن اتصالات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة

ارشيفية

عربي ودولي إعلام حوثي: غارتان أميركيتان جديدتان على اليمن

الدفاع المدني

أخبار محلية 3 اصابات بحادث سير في صويلح

جانب من اللقاء

أخبار محلية الحنيفات يلتقي مربي الأبقار ومزارعي المحاصيل الحقلية

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي السودان

ارشيفية

عربي ودولي إعلام يمني: شهيدان و10 جرحى في العدوان الأميركي على صنعاء



 
 





الأكثر مشاهدة