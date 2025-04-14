وزير التجارة الأمريكي يكشف عن اتصالات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما تجارية مرتفعة على الواردات من الصين منذ شهر مارس الماضي. وردت بكين بفرض الرسوم على السلع الأمريكية أيضا.
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