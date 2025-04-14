وزير التجارة الأمريكي يكشف عن اتصالات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك عن اتصالات عبر وسطاء بين الولايات المتحدة والصين بشأن مسائل التجارة.

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وقال لاتنيك في حديث لقناة "أي بي سي"، يوم الأحد، تعليقا على موضوع العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، إن الولايات المتحدة "قامت بخطوات لينة عبر الوسطاء".