الخميس 2025-06-05 04:35 م
 

وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

المملكة المتحدة
بريطانيا
 
الخميس، 05-06-2025 04:08 م

الوكيل الإخباري-    دعا وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إلى إجراء إصلاحات جذرية في منظمة التجارة العالمية، مشدداً على ضرورة تحديث آلياتها بما يواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، لا سيما نظام تسوية النزاعات الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب بطء إجراءاته، والتي قد تمتد لسنوات.

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ونقلت صحيفة الغارديان عن رينولدز، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مركز السياسات الأوروبية للأمن في بروكسل، قوله "ندرك أن إصلاح منظمة التجارة العالمية وإعادة تموضعها لتمكينها من الاستجابة الفعّالة لتحديات العصر، هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والنمو طويل الأمد".

 
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