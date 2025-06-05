وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

الوكيل الإخباري- دعا وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إلى إجراء إصلاحات جذرية في منظمة التجارة العالمية، مشدداً على ضرورة تحديث آلياتها بما يواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، لا سيما نظام تسوية النزاعات الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب بطء إجراءاته، والتي قد تمتد لسنوات.

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