وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

ونقلت صحيفة الغارديان عن رينولدز، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مركز السياسات الأوروبية للأمن في بروكسل، قوله "ندرك أن إصلاح منظمة التجارة العالمية وإعادة تموضعها لتمكينها من الاستجابة الفعّالة لتحديات العصر، هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والنمو طويل الأمد".
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