وزير الثقافة اللبناني: مواقع أثرية معرّضة للخطر جراء غارات الاحتلال

الوكيل الإخباري-   قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، الجمعة، إن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة "لخطر جدي" جراء الغارات الإسرائيلية، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف .

وأفاد سلامة بأن "قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي"، مشيرا إلى أن "قلعة شقيف أرنون تعرّضت لقصف مباشر".

 
 


