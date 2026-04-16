وزير الحرب الأمريكي: إيران متلهفة للحفاظ على وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن جمهورية إيران مهتمة بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار الحالي.



وقال هيغسيث خلال إفادة صحفية في البنتاغون: "دوافعهم للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار عالية جدا، لأنهم يدركون أن انتهاك هذه الهدنة يعني استئناف أعمال قوات الأدميرال كوبر، مايعني نهاية سيئة لهم. لذلك لديهم حافز كبير للحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي".

