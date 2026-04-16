وزير الحرب الأمريكي: إيران متلهفة للحفاظ على وقف إطلاق النار

ب
الخميس، 16-04-2026 05:59 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن جمهورية إيران مهتمة بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار الحالي.

وقال هيغسيث خلال إفادة صحفية في البنتاغون: "دوافعهم للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار عالية جدا، لأنهم يدركون أن انتهاك هذه الهدنة يعني استئناف أعمال قوات الأدميرال كوبر، مايعني نهاية سيئة لهم. لذلك لديهم حافز كبير للحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي".

اضافة اعلان


يأتي ذلك في وقت بدأت فيه القوات البحرية الأمريكية في 13 أبريل حصارا لكل حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي تمثل إمداداته حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

 
 


ل

ب

