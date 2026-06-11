وزير الحرب الأمريكي: الهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا

12:06 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ما وصفه بـ"عمل رائع" في حصار إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. اضافة اعلان





وأضاف أن القوات الأمريكية تعمل على حماية ناقلات النفط والسفن التجارية لضمان عبورها عبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إيران لن تتمكن من وقف الملاحة، وأن الحصار المفروض على موانئها "متين وصارم".



وأشار هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ضربات تستهدف منشآت رئيسية في إيران، واصفاً الهجوم المرتقب بأنه سيكون "قوياً"، وأن الضربات المقررة الليلة ستكون "واضحة وقوية".



وأكد أن أمام إيران خيارين هما الرد أو التفاوض، معتبراً أن العمليات العسكرية تهدف إلى منح طهران فرصة لإبرام اتفاق، ومشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى صفقة.



وختم بالقول إن من مصلحة إيران قبول الاتفاق المطروح حالياً وتجنب المزيد من التصعيد.









