وزير الحرب الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن بلاده ستنهي المهمة في إيران قريبا، مؤكدا أن هدف الحملة العسكرية هو القضاء على قدرات طهران العسكرية والصاروخية ومنعها من امتلاك سلاح نووي.

اضافة اعلان



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين، شدد هيغسيث على أن الحرب "ليست في حالة فوضى" وأن واشنطن "تقاتل من أجل الفوز وفق شروطها وأهدافها"، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنحو 90% منذ بدء العملية.



وأوضح رئيس الأركان أن الجيش الأمريكي يواصل استهداف القدرات الباليستية الإيرانية والزوارق الهجومية في مضيق هرمز، وأن القوات نفذت ضربات على أكثر من 90 هدفا في جزيرة الخرج ضمن مسعى لشل سلسلة الإمداد الصاروخي والبحري لإيران ومنعها من إبراز قوتها خارج حدودها أو استخدام الأراضي العراقية ومنطقة هرمز لتهديد الملاحة.