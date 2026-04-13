وزير الحرب الأميركي: الإيرانيون قد يبدأون إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، "قتلنا قادة كثرا من إيران، والمرشد الجديد مصاب ومشوه، وليس أمام نظامها خيارات".



ورأى هيغسيث أنه "لا يمكن لإيران إعادة بناء قدراتها، والرئيس (ترامب) قادر على شل قدراتها لكنه اختار الرحمة".

