الثلاثاء 2026-03-10 04:51 م

وزير الحرب الأميركي: الضربات على إيران اليوم ستكون الأشد

الثلاثاء، 10-03-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، تكثيف الغارات على إيران متوعدا بأن (اليوم) الثلاثاء سيشهد أعنفها منذ بدء واشنطن الحرب قبل 10 أيام.

وأضاف هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كاين في مبنى البنتاغون "اليوم سيكون هو الآخر أشد ضراوة في الضربات داخل إيران"، مبينا أنه أنه من أهداف العمليات العسكرية تدمير الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى تدمير البحرية الإيرانية.


وأكّد أن أن الولايات المتحدة "تنتصر على إيران من خلال الهيمنة الجوية وتنفيذا لقرارات الرئيس"، مضيفا أن إيران "تقف وحيدة وتخسر بشدة".


واعتبر أن إيران "يائسة وتترنح"، ومتهما طهران بإطلاق الصواريخ من المدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في منع إيران "بكل حزم" من امتلاك سلاح نووي.


وأكّد أن الإيرانيين كانوا "يسابقون الزمن للحصول على قنبلة نووية وأخذ العالم رهينة".


ولفت هيغسيث، إلى أن الولايات المتحدة رصدت إطلاق إيران لأقل عدد من الصواريخ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


في السياق ذاته، قال كاين إن القوات الأميركية تركز على تدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وقواتها البحرية وقاعدتها الصناعية، مؤكداً تحقيق "تقدم كبير في الحد من القدرات الصاروخية لإيران".


وأضاف كاين، أن الولايات المتحدة هاجمت سفن زرع ألغام إيرانية، وأغرقت أو دمرت أكثر من 50 سفينة حربية خلال أول 10 أيام من حرب إيران.


وأوضح أن الجيش سيدرس مجموعة من الخيارات في حال صدور تكليف بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.
ولفت إلى أنه في حال "كُلّفنا بالمرافقة، فسننظر في مجموعة الخيارات لتهيئة الظروف العسكرية اللازمة للقيام بذلك".

 
 


