وزير الحرب الأميركي يكشف تكلفة الحرب مع إيران

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، متحدثا عن إيران: تكلفة الحرب بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار.

اضافة اعلان



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنته من مهاجمة إيران في وقت كثّفت طهران ضرباتها على دول المنطقة.



وقدّر الرئيس الأميركي أن تستغرق الجمهورية الإسلامية أكثر من 20 عاما لإعادة بناء ما دمّرته حرب الشرق الأوسط، بعد أسبوعين على تجدد القتال بين البلدين.



وقال "إذا غادرنا الآن، فستحتاج ايران إلى ما بين 20 و15 عاما لإعادة البناء. لكننا لم ننه عملنا على الإطلاق... لن نغادر الآن".



جاءت تصريحاته بعدما تعرّضت كل من الكويت والبحرين لهجمات جديدة الثلاثاء.



وجددت باكستان التي أدت دور الوساطة بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الماضية، دعوتها الى ضبط النفس، في ظل غياب أي أفق جدي لتسوية تعيد إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران.