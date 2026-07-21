وزير الحرب الأميركي يكشف تكلفة الحرب مع إيران

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنته من مهاجمة إيران في وقت كثّفت طهران ضرباتها على دول المنطقة.
وقدّر الرئيس الأميركي أن تستغرق الجمهورية الإسلامية أكثر من 20 عاما لإعادة بناء ما دمّرته حرب الشرق الأوسط، بعد أسبوعين على تجدد القتال بين البلدين.
وقال "إذا غادرنا الآن، فستحتاج ايران إلى ما بين 20 و15 عاما لإعادة البناء. لكننا لم ننه عملنا على الإطلاق... لن نغادر الآن".
جاءت تصريحاته بعدما تعرّضت كل من الكويت والبحرين لهجمات جديدة الثلاثاء.
وجددت باكستان التي أدت دور الوساطة بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الماضية، دعوتها الى ضبط النفس، في ظل غياب أي أفق جدي لتسوية تعيد إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران.
يضاف إلى ذلك، الخشية من اتساع نطاق الحرب مع تهديد الحوثيين المدعومين من طهران، السعودية بفرض حظر على موانئها، ما قد يثير اضطرابات إضافية في سوق الطاقة المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.
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