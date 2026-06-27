السبت 2026-06-27 03:44 م

وزير الخارجية الألماني: احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم

ارشيفية
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول
 
السبت، 27-06-2026 02:15 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح الأمل ويعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود.اضافة اعلان


وأكد دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم.

وأضاف الوزير الألماني أن العملية يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار والأمن والسلام الدائم إذا تحملت جميع الأطراف مسؤولياتها.

ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله إلى التصرف الآن بشكل بناء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

أخبار الشركات لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي.

عربي ودولي مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية

ارشيفية

أخبار محلية دعوات لتوسيع الإجراءات الوقائية من الحرائق في العالوك

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان

كأس العالم علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية" وسنقدم كل ما لدينا

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا نتيجة الزلزال



 
 






الأكثر مشاهدة

 