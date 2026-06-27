وزير الخارجية الألماني: احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم

وأكد دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم.
وأضاف الوزير الألماني أن العملية يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار والأمن والسلام الدائم إذا تحملت جميع الأطراف مسؤولياتها.
ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله إلى التصرف الآن بشكل بناء.
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