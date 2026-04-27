وزير الخارجية الألماني: الردع ضروري في ظل التهديدات النووية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، إن الردع ضروري في ظل التهديدات النووية، رغم تأكيده على دعم عدم انتشار الأسلحة النووية.





وذكر في بيان صدر قبل اجتماعات من المرتقب أن تركز على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومن المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "ما دامت التهديدات النووية مستمرة ضدنا وضد شركائنا، فسوف نحتاج إلى رادع يمكن الثقة فيه".



وأوضح أن المؤتمر سيسعى إلى إيجاد سبل جديدة لحماية مكتسبات المعاهدة والتركيز على نزع السلاح النووي.



وأعلنت فرنسا وألمانيا الشهر الماضي عن خطط لتعزيز التعاون في مجال الردع النووي، في تحول مهم في السياسة الدفاعية في ظل مواجهة أوروبا لتهديدات متزايدة من روسيا وعدم الاستقرار المرتبط بحرب إيران.







