وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران

09:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735246 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، وإن العرض ما يزال قائما، مؤكدا أن واشنطن لا تهدف إلى تغيير النظام في طهران. اضافة اعلان





وشدد روبيو على أنه "في حال ردّت إيران على الضربات الأميركية، فسيكون ذلك أسوأ خطأ ترتكبه على الإطلاق".



وأوضح أن "هذه ليست حربا على إيران، وأن الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في حرب معها".



وأشار إلى أن "العالم اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كان عليه قبل 24 ساعة".



وتابع، "إيران لديها يورانيوم عالي التخصيب بكميات كافية لصنع 9 أو 10 قنابل على الأقل".