وزير الخارجية الأميركي: علـى من يعارضون خطة ترامب عرض أفكار بديلة

وأضاف ان الرئيس ترامب هو الوحيد الذي تعهد بإزالة الذخائر غير المتفجرة والركام من قطاع غزة.
وبين ان العائق أمام مبدأ حل الدولتين لم يكن إسرائيل بل السؤال عمن سيحكم الدولة الفلسطينية.
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