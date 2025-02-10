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وزير الخارجية الأميركي: علـى من يعارضون خطة ترامب عرض أفكار بديلة

روبيو: علـى من يعارضون خطة ترامب عرض أفكار بديلة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الإثنين، 10-02-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو علـى قادة الدول الذين يعارضون خطة الرئيس ترامب تجاه غزة أن يعرضوا أفكارهم البديلة.

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وأضاف ان الرئيس ترامب هو الوحيد الذي تعهد بإزالة الذخائر غير المتفجرة والركام من قطاع غزة.


وبين ان العائق أمام مبدأ حل الدولتين لم يكن إسرائيل بل السؤال عمن سيحكم الدولة الفلسطينية.

 
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