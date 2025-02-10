وزير الخارجية الأميركي: علـى من يعارضون خطة ترامب عرض أفكار بديلة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو علـى قادة الدول الذين يعارضون خطة الرئيس ترامب تجاه غزة أن يعرضوا أفكارهم البديلة.

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وأضاف ان الرئيس ترامب هو الوحيد الذي تعهد بإزالة الذخائر غير المتفجرة والركام من قطاع غزة.