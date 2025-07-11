وزير الخارجية الأميركي يلتقي بنظيره الصيني في ماليزيا

الوكيل الإخباري- بدأ اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الصيني وانغ يي في ماليزيا الجمعة على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في لقاء سيمثّل فرصة للتطرق إلى العديد من الخلافات بين بكين وواشنطن.

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