وزير الخارجية الأميركي يلتقي بنظيره الصيني في ماليزيا

ويأتي هذا الاجتماع في ظلّ خلافات تباعد بين واشنطن وبكين بشأن قضايا عديدة تشمل خصوصا التجارة والفنتانيل وتايوان والتكنولوجيات المتطورة، بالإضافة إلى أوكرانيا حيث يتهم الأميركيون الصينيين بدعم آلة الحرب الروسية في هذا البلد.
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