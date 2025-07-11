الجمعة 2025-07-11 05:55 م
 

وزير الخارجية الأميركي يلتقي بنظيره الصيني في ماليزيا

وزير الخارجية الأميركي يلتقي بنظيره الصيني في ماليزيا
وزير الخارجية الأميركي يلتقي بنظيره الصيني في ماليزيا
 
الجمعة، 11-07-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-   بدأ اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الصيني وانغ يي في ماليزيا الجمعة على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في لقاء سيمثّل فرصة للتطرق إلى العديد من الخلافات بين بكين وواشنطن.

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ويأتي هذا الاجتماع في ظلّ خلافات تباعد بين واشنطن وبكين بشأن قضايا عديدة تشمل خصوصا التجارة والفنتانيل وتايوان والتكنولوجيات المتطورة، بالإضافة إلى أوكرانيا حيث يتهم الأميركيون الصينيين بدعم آلة الحرب الروسية في هذا البلد.

 
 
gnews

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