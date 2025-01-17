وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ 12 عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "طوال شهور لم نتمكن من إعادة مختطف واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة".

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