 
الجمعة 2025-01-17 09:36 م
 

وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي
الجمعة، 17-01-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ 12 عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "طوال شهور لم نتمكن من إعادة مختطف واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة".

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وأضافت "رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس لكننا لم نحقق أهداف الحرب بشأنها".

 
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