وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع منسق الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة

وتطرقت المحادثات التي جرت في أبوظبي إلى الأولوية الملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المرحلة الراهنة لحماية أرواح كل المدنيين، ودعم المساعي المبذولة لمواجهة هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والدعم الكامل لجهود منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، الرامية إلى توفير الاستجابة الإنسانية المطلوبة لدعم المدنيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي.
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