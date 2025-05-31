وزير الخارجية الإيراني: إيران تعتبر السلاح النووي غير مقبول

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الوكيل الإخباري- جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت رفض بلاده للسلاح الذري، وذلك في وقت تجري فيه إيران مباحثات مع الولايات المتحدة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي. اضافة اعلان





وقال عراقجي في كلمة متلفزة "إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة"، مضيفا "نحن متفقون معهم على هذه النقطة".



وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.