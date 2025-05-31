وزير الخارجية الإيراني: إيران تعتبر السلاح النووي غير مقبول

وقال عراقجي في كلمة متلفزة "إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة"، مضيفا "نحن متفقون معهم على هذه النقطة".
وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة
-
الاحتلال يعلن استهداف قيادي بحزب الله جنوب لبنان
-
استشهاد شاب بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا إلى 14 قتيلا
-
ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%
-
الإسكندرية تتعرض لعاصفة غير مسبوقة - تفاصيل
-
ترامب يؤكد أنه تفاجأ بأنباء الضربات الروسية على أوكرانيا
-
بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة