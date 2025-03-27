وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردا على رسالة ترامب عبر عُمان

10:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725580 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله؛ إن طهران أرسلت ردا عبر سلطنة عُمان على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حثها فيها على إبرام اتفاق نووي جديد. اضافة اعلان





وذكرت الوكالة نقلا عن عراقجي أن طهران أكدت موقفها الرافض للتفاوض المباشر تحت ضغوط، لكنها منفتحة على المحادثات غير المباشرة.