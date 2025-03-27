وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردا على رسالة ترامب عبر عُمان

وذكرت الوكالة نقلا عن عراقجي أن طهران أكدت موقفها الرافض للتفاوض المباشر تحت ضغوط، لكنها منفتحة على المحادثات غير المباشرة.
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