الخميس 2025-03-27 11:59 م
 

وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردا على رسالة ترامب عبر عُمان

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلمي الولايات المتحدة وإيران
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلمي الولايات المتحدة وإيران
 
الخميس، 27-03-2025 10:55 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله؛ إن طهران أرسلت ردا عبر سلطنة عُمان على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حثها فيها على إبرام اتفاق نووي جديد.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة نقلا عن عراقجي أن طهران أكدت موقفها الرافض للتفاوض المباشر تحت ضغوط، لكنها منفتحة على المحادثات غير المباشرة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ترمب

عربي ودولي ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

فلسطين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمالي الضفة

اسواق جرش

أخبار محلية انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش

ارشيفية

عربي ودولي إصابة 6 من الشرطة الإسرائيلية بمواجهات مع الحريديم بالقدس

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلمي الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردا على رسالة ترامب عبر عُمان

ولي العهد يشارك مرتبات من الجيش مأدبة الإفطار

أخبار محلية ولي العهد يشارك مرتبات من الجيش مأدبة الإفطار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة