الجمعة 2026-05-15 03:00 م

وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة ولن نتفاوض إلا إذا كانت جادة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الجمعة، 15-05-2026 02:02 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة إن طهران "لا تثق" في الولايات المتحدة، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة.اضافة اعلان


وأضاف عراقجي، في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، خلال زيارة لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدًا

أخبار محلية يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدًا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأربعاء، عند 95.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.10 دينارا لجهة الشراء. وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تج

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة ولن نتفاوض إلا إذا كانت جادة

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مدير تربية الكورة: 9 مراكز لبرنامج "BTEC" تستقطب ألف طالب وطالبة في اللواء

فنان عربيّ كبير في ذمة الله

فن ومشاهير وفاة فنان عربيّ شهير - صورة

وداع الحجاج

أخبار محلية تطوير معان: "الواحة" استقبلت 200 حافلة تقل قرابة 8 آلاف حاج

رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريغا ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل الصفدي

الأمن العام والإنتربول يوقعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة لشبكة الأكاديميات العالمية

أخبار محلية الأمن العام والإنتربول يوقعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة لشبكة الأكاديميات العالمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 