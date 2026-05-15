وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة إن طهران "لا تثق" في الولايات المتحدة، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة.





وأضاف عراقجي، في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، خلال زيارة لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.





