وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل

الوكيل الإخباري- أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ترحيبه بأي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل، مؤكدا أن إيران مستعدة للاستماع إليها ودراستها.





وقال عراقجي، لوكالة "كيودو نيوز" إن بعض الدول تحاول إيجاد حل للحرب، إلا أنه لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لوقفها، مضيفا أن إيران ستواصل "الدفاع" عن نفسها.



وشدد على أن إيران لا تقبل بوقف النار إلا بضمانات بعدم تكرار الحرب وتعويض الأضرار التي لحقت بها.





