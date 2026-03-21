السبت 2026-03-21 09:45 ص

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
السبت، 21-03-2026 09:18 ص
الوكيل الإخباري-   أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ترحيبه بأي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل، مؤكدا أن إيران مستعدة للاستماع إليها ودراستها.اضافة اعلان


وقال عراقجي، لوكالة "كيودو نيوز" إن بعض الدول تحاول إيجاد حل للحرب، إلا أنه لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لوقفها، مضيفا أن إيران ستواصل "الدفاع" عن نفسها.

وشدد على أن إيران لا تقبل بوقف النار إلا بضمانات بعدم تكرار الحرب وتعويض الأضرار التي لحقت بها.
 
 


أحدث الأخبار

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران ا

الأكثر مشاهدة