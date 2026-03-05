الخميس 2026-03-05 10:45 ص

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

الخميس، 05-03-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن الولايات المتحدة ضربت الفرقاطة الإيرانية (دينا) التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحاراً في المياه الدولية ودون سابق إنذار.اضافة اعلان


وأضاف عراقجي على موقع "إكس": "ستندم الولايات المتحدة بشدة على تلك السابقة التي أرستها".

وقصفت غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.
 
 


