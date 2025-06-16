وزير الخارجية الإيراني: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل "باتصال هاتفي واحد"

وأورد عراقجي في منشور على منصة إكس: "إذا كان الرئيس ترامب صادقا بشأن الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة. يجب على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب الوقف الكامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا".
وأضاف أن إسكات شخص مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلب اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن، وقد يمهد ذلك الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول إسرائيلي: اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط
-
إيران تعلن إسقاط مقاتلة "إف 35" في تبريز
-
مسؤول إيراني: ردنا سيكون حاسما للغاية هذه المرة
-
أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة شمالي إسرائيل
-
نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال
-
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه اسرائيل
-
نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران
-
ترامب: على إيران الدخول في محادثات "قبل فوات الأوان"