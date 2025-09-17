وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

12:06 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء، بشأن ملف إيران النووي. اضافة اعلان





جاء ذلك في وقت تسعى فيه إيران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.