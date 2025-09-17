الأربعاء 2025-09-17 12:15 م
 

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الأربعاء، 17-09-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء، بشأن ملف إيران النووي.اضافة اعلان


جاء ذلك في وقت تسعى فيه إيران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.
 
 
