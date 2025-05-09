وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

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الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، إن الوزير عباس عراقجي سيزور السعودية وقطر السبت. اضافة اعلان





وسيشارك عراقجي في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي في الدوحة، وذلك قبل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد.