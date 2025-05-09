الجمعة 2025-05-09 11:41 ص
 

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الجمعة، 09-05-2025 10:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، إن الوزير عباس عراقجي سيزور السعودية وقطر السبت.اضافة اعلان


وسيشارك عراقجي في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي في الدوحة، وذلك قبل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد.
 
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