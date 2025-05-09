وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

وسيشارك عراقجي في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي في الدوحة، وذلك قبل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 6 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر بوسط سريلانكا
-
مسيّرات تقصف بورتسودان لليوم السادس على التوالي
-
محافظ بنك إنجلترا يدعو لإعادة بناء علاقات بلاده التجارية مع الاتحاد الأوروبي
-
مجلس الأمن يقرر تمديد البعثة الأممية بجنوب السودان
-
نائب الرئيس الأميركي يقول إن الأزمة بين الهند وباكستان ليست من شأننا
-
ترامب يدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما
-
ترامب يجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة
-
الكرملين: سلوك أوكرانيا خلال الهدنة الجارية يحدد مسار التسوية المقبل